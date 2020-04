SV misnøgde med manglande utbytenekt

innenriks

– Det er uforståeleg at fleirtalet nektar å sikre arbeidsfolk mot oppseiingar, og at dei endå ein gong er villige til å la statlege krisepengar gå til utbyte for rike eigarar. Krisepakken til bedrifter og arbeidsplassar har dessverre òg vorte ein gåvepakke til dei som vil misbruke ordninga, seier Torgeir Knag Fylkesnes, SVs nestleiar og næringspolitisk talsperson

– Bedriftene treng kontantstønad, det er alle samde om, og pakken har vorte mykje betre gjennom forhandlingane på Stortinget, men det er håplaust at fleirtalet seier nei til å sikre jobbane til dei tilsette og hindre misbruk av ordninga, held han fram.

