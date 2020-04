innenriks

Kulturministeren vil førebels ikkje spekulere på kva som skjer utover med resten av sommaren og festivalsesongen.

– Vi treng eit breiare avgjerdsgrunnlag, seier han.

Dagens avgjerd får òg innverknad på 17. mai-feiringa, som Raja har fått ansvar for å koordinere frå regjeringa.

– Vi kjem nærare tilbake til dette over påska. Det er vanskeleg å sjå for seg at barnetoga, slik vi kjenner dei, vil gå som planlagt, seier han.

