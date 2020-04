Astmaforbund meiner for mange barn framleis kan få heimeskule

innenriks

Eitt av fire norske barn har astma, og Ifølgje NRK meiner forbundet at barn med astma ikkje nødvendigvis er i risikogruppa og må haldast borte frå skulen.

– Vi er urolege for at litt for mange barn kanskje blir inkluderte i dette. Det er eit stort spenn av barn med astmadiagnose. Det er store, individuelle forskjellar som ikkje skal behandlast som eitt, seier seniorrådgivar Anna Bistrup.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) opplyser til NRK at dei skal bruke dei neste vekene på å sørgje for at dei elevane det gjeld, får eit godt tilbod.

