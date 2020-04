Avinor: Flytrafikken er redusert med rundt 95 prosent

innenriks

– Flytrafikken er den siste tida redusert med rundt 95 prosent, og påska er ikkje noko unntak, seier kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor i ei pressemelding.

Reiserestriksjonane i samband med koronautbrotet, og at selskap over heile verda har sett fly på bakken, gjorde òg at mars vart ein mykje rolegare månad på Avinors lufthamner enn normalt. I alt reiste 1.985.805 passasjerar til og frå lufthamnene i førre månad, mot 4.524.449 passasjerar i same månad i fjor. Det er ein reduksjon på 56 prosent samanlikna med i fjor.

– Konsekvensane for flytrafikken vart for alvor synleg eit stykke ut i mars, noko som forklarer at nedgangen for månaden totalt er 56 prosent, seier Ulverud.

Talet på avgangar og landingar gjekk ned med 30 prosent i mars samanlikna med i fjor. Reduksjonen er særleg stor for flygingar til og frå utlandet.

Frå januar til mars i år er talet på passasjerar redusert med 21 prosent, medan talet på flygingar er redusert med 11 prosent.

(©NPK)