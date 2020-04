Forskar slår alarm om vektauke blant unge jenter

innenriks

– At ein ikkje klarer å stoppe denne utviklinga, er jo litt alarmerande, seier NTNU-forskar Vegar Rangul ved HUNT forskingssenter til NRK.

I den første HUNT-undersøkinga i 1984 var det gjennomsnittlege midjemålet for unge 75,8 centimeter for gutar og 70,6 centimeter for jenter. No ligg det på 81,6 centimeter blant jenter mot 79,6 blant gutar, viser undersøkinga.

– Midjemålet seier noko om kvar feittet sit. Det farlegaste sit rundt midja, og det blir ei meir nøyaktig måling av fedme, seier Rangul.

