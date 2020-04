Høie: Meir testing og betre sporing viktig for meir opning

innenriks

– Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og vi er samde om at meir testing, betre sporing og rask isolering av smitta vil vere veldig viktig neste runde, viss vi skal opne samfunnet meir og ha mindre inngripande tiltak, sa Høie på ein pressekonferanse onsdag.

Regjeringa letta tysdag på nokon av dei mest inngripande tiltaka. Det vart mellom anna klart at barnehagane opnar igjen 20. april og barneskulanes 1.–4. trinn éi veke seinare. Høie er glad for at også Oslo, trass i høgare smittetal og stor befolkning, har bestemt seg for å følgje dei nasjonale råda.

Samtidig er framleis mange sektorar og område av samfunnet prega av nedstenging. Kultur- og idrettsarrangement blir forbode til 15. juni, reiser utanlands blir rådd mot på ubestemt tid og hytteforbodet gjeld til 20. april.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) oppmoda nordmenn til å komme seg ut på tur i påskedagane, men unngå å utsetje seg sjølve for unødig fare.

– Unngå å tenne bål i naturen, ikkje ha fest eller samlingar, ta ein båttur på fjorden, men bruk redningsvest, vis turvit, vis båtvit og i det heile, bruk hovudet, seier ho.

Mæland varsla samtidig at tiltaka kan bli stramma til igjen, viss epidemien på ny skyt fart.

(©NPK)