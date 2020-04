Handelsstanden i Oslo er bekymra for fulle varelager

innenriks

Heile 35 prosent av medlemmene av Oslo Handelsstands Forening (OHF) er bekymra for kapital som er bunde opp i varelager, og 39 prosent for innkjøp av varer, viser ei undersøking foreininga har gjort blant medlemmene sine.

Heile to tredelar av medlemmene er bekymra for lønningar, og 57 prosent for husleige, men foreininga skriv i pressemeldinga si at desse bekymringane langt på veg er tekne vare på med kontantstøtta til regjeringa for bedrifter.

– Det er bunde opp mykje kapital i varelager – og det er uvisst kor lenge krisa vil vare og kor stort svinnet blir. I tillegg har mange forplikta seg til innkjøp for kommande sommar og haust, og mange vil få utfordringar med å betale for desse varene, seier administrerande direktør Bjørn Næss i Oslo Handelsstands Forening.

(©NPK)