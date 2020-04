Koronavirus påvist hos personar i rusmiljøet i Oslo

innenriks

– Det er påvist eit par tilfelle av positiv koronasmitte i miljøet. Det er ikkje mykje, og det er overraskande lita utbreiing i desse miljøa, seier han.

Byråden for helse, eldre og innbyggjardialog understrekar at rusmiljøet er eit lite miljø, og at det ikkje er rusmisbrukarane som er den største utfordringa ved koronautbrotet. Han seier vidare at det kan vere ei utfordring for ei slik gruppe å halde seg i isolasjon, og at uteseksjonen jobbar med å passe litt ekstra på denne gruppa.

– Det å roe narkomane handlar ofte om tilgang på stoff. Klarer vi å finne substitutt for stoffet dei går på, og gir dei det, er sannsynet større for at vi klarer å halde dei i ro i ein karanteneperiode, seier han.

Eit anna aktuelt tiltak for denne gruppa er å setjast i isolasjon i kommunal regi anten i leilegheiter eller på hotell.

