LO-sjefen: – Det er beksvart

innenriks

NTB møter Gabrielsen på kontoret i åttande etasje i Folkets Hus i Oslo. Der har han no ein fersk analyse frå LO-økonomane liggjande på skrivebordet. Og det er ingen lett påskelektyre det er snakk om.

Uvissa er enorm. Men går det som LO fryktar, kan arbeidsløysa ende på 5,8 prosent i år og 6,2 prosent neste år.

– Det er veldig urovekkjande tal, seier Gabrielsen.

– Eg har aldri sett noko tilsvarande i norsk arbeidsliv. Det er beksvart.

Rammar skeivt

LO-leiaren trur krisa no kan føre til større forskjellar i Noreg.

– Det eg fryktar mest av alt, er at krisa vil gjere situasjonen vanskelegare for dei mest sårbare gruppene, seier han.

Gabrielsen viser til at delen dagpengesøkjarar har auka særleg mykje blant dei med låg utdanning.

Tala viser òg at familiar med låg inntekt er overrepresenterte blant dagpengesøkjarane.

LO er no uroa for at dei med låg utdanning vil stå svakt i ein arbeidsmarknad med større konkurranse om jobbane. Fleire kan bli skovne ut av arbeidslivet og over på helseytingar.

Samtidig kan arbeidslivet bli meir todelt, med eit større innslag av mellombelse tilsetjingar og innleigd arbeidskraft.

Som sement

Det som trengst, held Gabrielsen fast på, er derfor kraftfulle tiltak for å få folk i jobb att.

Blir politikken innretta feil, fryktar han at arbeidsløysa kan bite seg fast på eit farleg høgt nivå.

– Arbeidsløyse er litt som sement. Ho er lett å flytte på medan ho er våt, men når ho byrjar å stivne, er det mykje vanskelegare å gjere noko med det, seier Gabrielsen til NTB.

LO-leiaren har tre bestillingar til Stortinget og regjeringa:

* Staten, fylka og kommunane må gå igjennom skuffar og skap for å finne prosjekt som kan skape ny aktivitet. Det kan vere oppussing av offentlege bygg, utbygging av jernbane og sykkelvegar eller opprusting av gamle tunnelar, foreslår han.

* Ein målretta pakke må leggjast fram for å få aktiviteten opp i olje- og gassnæringa og i leverandørindustrien og verftsindustrien langs kysten.

* Politikarane må bruke høvet til å påskunde det grøne skiftet, til dømes ved å setje i gang med CO2-reinsing, produksjon av hydrogen og bygging av flytande havvind.

– Vi veit at det finst gryteklare prosjekt som kan setjast i gang, seier LO-leiaren.

Sosial profil

Samtidig må politikarane passe på så dei ikkje mistar den sosiale profilen i krisetiltaka av syne, åtvarar Gabrielsen.

Han seier han er «jævlig skuffa» over at Stortinget ikkje klarte å bli samde om at dei som får pengehjelp gjennom den nye kompensasjonsordninga for kriseramma bedrifter, som vart vedteken denne veka, ikkje får ta ut utbyte eller seie opp tilsette.

– Når fellesskapen stiller opp med så store milliardsummar, meiner eg det er heilt rimeleg at fellesskapen òg stiller nokre krav til dei som skal få det, seier Gabrielsen.

– Men eg registrerer at her ville stortingsfleirtalet det annleis, seier han.

(©NPK)