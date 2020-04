Nedbør over heile landet i påska

innenriks

– I påskehelga blir det ikkje fint vêr nokon stader i landet, seier statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis til NTB.

Skjærtorsdag spaknar stormen som herjar i Nord-Noreg, men til gjengjeld er det framleis venta meir snø i landsdelen gjennom heile påska. Finnmarksvidda og Aust-Finnmark vil få litt anna vêr enn resten av landsdelen. Størst sjanse for sol i heile Nord-Noreg vil bli torsdag.

– Det positive er at det ikkje vil bli sterk vind, seier Sarchosidis.

Mykje snø i nord

Nord-Noreg har fått mykje snø denne vinteren og våren, og fleire stader er det sett nye snørekordar. Snøvêret har òg skapt problem for trafikken. Onsdag er det kolonnekøyring på E6 over Saltfjellet i Nordland, medan E6 over Kvænangsfjellet i Finnmark var stengd i fleire dagar førre veke på grunn av rasfare.

Torsdag og fredag vil det framleis vere tørt og fint vêr på Austlandet, med framleis grasbrannfare. Vestlandet får litt skyer, medan Trøndelag og Møre og Romsdal må rekne med litt snø.

Våt påskehelg

I påskehelga er det meldt plussgrader i heile Sør-Noreg, men vêret er prega av eit lågtrykk som vil gi regn gjennom heile helga.

– 2. påskedag går Midt-Noreg tilbake til snøbyer, medan resten av Sør-Noreg ser ut til å sleppe unna, avsluttar Sarchosidis.

