Røde Kors deler ut over 4.000 aktivitetspakkar til born i påska

innenriks

– Sidan vi ikkje kan vere saman i år, får deltakarane våre ei hyggjeleg overrasking med mellom anna aktivitetshefte, påskegodt, spel og meir. I år går dessverre dei fleste av Røde Kors-påskeaktivitetane for barn og familiar med låg inntekt ut. Derfor er Røde Kors glade for at vi kan tilby deltakarane eit lite plaster på såret, seier seniorrådgivar Elisabeth Dahl Hansen i Røde Kors i ei pressemelding.

Røde Kors hadde mellom anna planlagt elleve påskeferieopphald rundt om i landet for barn og familiane deira. No får barna som skulle ha delteke her og på andre aktivitetar, i staden pakkar med mellom anna aktivitetshefte, tusjar, fargestiftar, påskegodt og kosedyr.

