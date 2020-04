Skulebyråden i Oslo: Ikkje to strekar under at skulane opnar 27. april

innenriks

Viss smitten skulle ta seg opp, vil ein i dialog med folkehelsestyresmaktene måtte sjå på om Oslo og omland kan finne andre løysingar, forklarer skulebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i Oslo til NTB.

– Det er ikkje noko to strekar under svaret her i det heile. Vi må følgje nøye med, legge til rette for kontrollert opning og halde tett dialog med våre tilsette, seier ho.

– Så det er ikkje to strekar under datoen 27. april når det gjeld skuleopning?

– Nei, det er ikkje to strekar under det svaret. Det er det ikkje frå regjeringa og ikkje frå oss. Men vi skal legge til rette så godt som vi kan for at det skal vere mogleg for foreldre, tilsette og ikkje minst for barna, seier Thorkildsen.

(©NPK)