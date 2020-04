To dømde for valdtekt av ung gut

innenriks

I mai 2019 hadde ei kvinne på 19 år og ei jente på 17 år seksuell omgang med ein 12 år gammal gut på ei privat adresse i Sarpsborg, skriv NRK.

Saka vart oppdaga to dagar seinare då ei 15 år gammal jente som var i bustaden, fortalde læraren sin om kva som hadde skjedd. Det var skulen som melde saka til politiet.

Guten skal ikkje ha vorte utsett for press, men lova definerer all seksuell omgang med barn under 14 år som valdtekt.

19-åringen vart òg funnen skuldig i å ha filma hendinga og delt videoen med den 15 år gamle jenta. Ho er dømd til tre års fengsel, fire månader på vilkår. Den yngste kvinna er dømd til ungdomsstraff sidan ho var mindreårig då det skjedde. Ungdomsstraff er sidestilt med fengselsstraff og samfunnsstraff for ungdom mellom 15 og 18 år.

Dei to kvinnene er òg dømde til å betale guten 75.000 kroner i oppreisning.

