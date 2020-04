Inntektsgrensa blir fjerna for ei rekke studentar

innenriks

Det var Dagbladet som først omtalte saka.

– Koronakrisa har ført til eit press på heile helse- og omsorgssektoren. Det betyr at behovet for ekstra arbeidskraft har auka. Vi meiner det er urimeleg viss dei som stiller opp skal få eit økonomisk tap på det, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) i ei pressemelding.

– Difor gjer vi denne endringa slik at studentane som bidreg, slepp å bekymre seg over å jobbe for mykje til at dei får behalde stipendet sitt, seier Asheim.

Gjelder òg politistudentar

Tiltaket omfattar òg politistudentar som arbeider i politiet eller som melder seg til beredskapsarbeid, og dessutan norske studentar i utlandet som både arbeidar i utlandet eller som har returnert for å jobbe i Noreg.

Det gjeld òg studentar generelt som blir beordra til beredskapsarbeid relatert til koronautbrotet, anten gjennom Heimevernet ellerivilforsvaret.

– Eg håper at den mellombelse endringa gjer at studentar bidreg det dei kan, med den tryggleiken om at dei ikkje vil tape økonomisk på det, seier Asheim.

Lånekassens maksgrense

Koronakrisa har ført til at svært mange studentar jobbar ekstra mykje, noko som fører til problem med Lånekassens maksgrense på inntekt.

Lånekassen har våren 2020 ei maksgrense for ei inntekt på 188.509 kroner for studentar som får støtte gjennom eit heilt kalenderår.

Grensa er på 471.270 kroner for studentar som får støtte i sju månader eller mindre per kalenderår.

