Koronatilfelle på meir enn halvparten av alle sjukeheimar i Oslo

I tillegg til påvist smitte på 23 sjukeheimar, har det vore påvist smitte ved ytterlege fire institusjonar som no er «friskmeldt», skriv Dagens Næringsliv.

Sjukeheimsetaten i Oslo driftar 39 langtidsheimar og fire helsehus. Årleg behandlar dei rundt 8000 pasientar og langtidsbebuarar.

– Vi er veldig bekymra over at medarbeidarar kan ha så små symptom at dei ikkje merkar det sjølve, og difor tek med smitte inn til sjukeheimen. Faren for det aukar no som Oslo er episenteret for utbrotet i Noreg, seier Anne Berger Sørli, direktør for private sjukeheimar i Sykehjemsetaten.

Ho meiner sjukeheimane er ekstra utsette for smitte fordi det er mange menneske der i tett kontakt.

– I samfunnet kan ein ha to meters avstand. Når du skal stelle ein bebuar hos oss, kan du ikkje ha to meters avstand; når du skal hjelpe ein annan med å gå på toalettet, til dømes. Men viss det er smitte på ein pasient, bruker ein smittevernutstyr for å unngå å bli smitta, seier ho.

Akkurat no er det rundt 10.000 tilsette i sjukeheimsetaten i Oslo, og dei har over 4100 bebuarar og pasientar.

