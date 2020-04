Støre: – Vi må redde menneske frå å gå til grunne

innenriks

– Fellesskapet har no stilt opp for å redde bedrifter frå å gå konkurs. No må vi òg redde menneske frå å gå til grunne, seier Støre til Dagsavisen.

Han vil ha på plass ei folkehelsepakke som også etter koronakrisa skal sikre at ingen står åleine.

Aps sosiale krisepakke inneber mellom anna eit lettare tilgjengeleg lågterskeltilbod innan skulehelsetenesta, familievernkontor og dagtilbud til eldre. I tillegg meiner Ap at frivillighetssektoren treng eit løft, og partiet foreslår mellom anna full momskompensasjon og styrking av frivillighetssentralene.

– Det er viktig å følgje opp einskildmenneska. Mykje av dette må skje ved at kommunane blir sette i stand til å gjere den jobben. Kommunane vil komme ut av dette med mange store oppgåver, og dei må kompenserast økonomisk, seier Støre.

(©NPK)