Folketomt i fjellet – koronaviruset stoppa draumepåsken

Det pleier vanlegvis å vere eit yrande folkeliv i løyper og trasear i fjellet i påsken, men over alt er det no heilt daudt. I Hemsedal, Trysil og ei rekke andre populære skistader står skiheisane, og i bakkane er det betre plass enn nokon gong.

Det same gjeld dei enorme fjellområda som er utan folk så langt auget kan sjå. På Hardangervidda møtte NTBs fotograf berre på ein snøskuter og eit hundespann på turen til turisthyttene Heinseter og Rauhelleren skjærtorsdag og langfredag.

– Det er ikkje ei levande sjel her. Det er første gong i levetida til mannen min at det er stengt i påsken, fortel Mona Lægreid som driv Rauhelleren turisthytte saman med mannen sin Hans Olav, til NTB. Ho har 14 års fartstid her, men mannen har halde til alle sine 54 påsker på Rauhelleren.

– Han har vore her i absolutt alle påsker. Han var seks veker gammal då han vart frakta inn hit for første gong, fortel ho.

– Ville vore umogleg

Normalt ville det vore fullt av folk i solveggen på ein knalldag som langfredag. Årets vinter har vore snørik. Det ligg store snøskavlar rundt hyttene. Påskeaftan var det overskya, snøvêr og litt vind.

– 12. mars kom eg inn med proviantlass med grønsaker, og eg hadde berre så vidt komme i hus då vi fekk telefon frå dagleg leiar om at vi ikkje kunne opne som planlagt dagen etterpå, seier Mona Lægreid.

Sjølv om ho saknar fjellturistane, har ho full forståing for at helse kjem først.

– Eg jobbar som sjukepleiar, og dette forstår vi begge to. Det viktigaste er folks helse. Ein vanleg påskedag har vi opptil 200 gjester, men det ville vore heilt umogleg å halde tilstrekkeleg avstand mellom folk her oppe. Det er veldig vanskeleg å gjennomføre gode rutinar i praksis, seier ho.

No er vintersesongen så og seie avblåst. Håpet er at situasjonen er betre i sommar.

– Eg trur ikkje det blir noko meir denne vinteren. På mange måtar er jo vintersesongen over. Vi håper berre at det blir litt lettare når vi opnar igjen 1. juli, seier ho.

Blir oppheva 20. april

Nedstengninga av Noreg innebar dei mest inngripande tiltaka i fredstid i eit forsøk på å stanse spreiinga av koronaviruset. Hytteforbodet blir først oppheva 20. april.

– Det vil ikkje lenger vere straffbart å overnatte på hytta, men det er framleis ei nasjonal tilråding å unngå fritidsreiser, understreka helseminister Bent Høie (H) tysdag denne veka.

I ei undersøking på nett som Ipsos gjennomførte 8. og 9. april, svarte sju av ti at dei meiner det er forsvarleg at det omdiskuterte forbodet blir fjerna. I ei måling som Kantar utførte for TV 2 førre veke, svara likevel 86,5 prosent av dei spurde at dei støtta hytteforbodet.

