Røde Kors: Massiv koronainnsats i påsken

innenriks

Kronapandemien har gjort det naudsynleg med ekstra frivillig innsats langt ut over påskefjellet, og på ei rekke nye område, fortel Røde Kors i Noregs president Robert Mood i ei pressemelding.

– Sjølv om vi ikkje har like mange frivillige i beredskap i påskefjellet i år, held vi langt høgare aktivitet enn det som er vanleg. Fleire hundre frivillige hjelp lokale helsestyresmakter i aktivitetar knytt til koronapandemien. Frivillige stiller mellom anna opp i pasienttransport, og støttar testing av moglege smittetilfelle av Covid-19, seier Mood.

Han fortel at også innsatsen for sårbare grupper som eldre og einsame er trappa opp. I tillegg er Røde Kors til stades med såkalla telefonvenn i påsken, noko som inneber ei erstatning for fysiske besøk gjennom besøkstenesta. Dei frivillige gjennomfører besøka koronasikkert via og video- og telefonsamtalar på 162 stader. På meir enn 100 stader er denne aktiviteten starta opp som eit ekstra tilbod fordi det er registrert store ekstrabehov, opplyser Mood.

– Den siste veka har 156 av lokalforeiningane våre starta opp heile 390 nye koronarelaterte aktivitetar i nærmiljøa sine. Omtrent halvparten av desse aktivitetane er starta på eige initiativ, resten er starta opp på oppdrag frå, eller i samarbeid med, ein offentleg innsats som legevakt, sjukehus eller kommunen, seier Mood.

Landet rundt er Røde Kors' hjelpekorps i vanleg beredskap der folk no er. Tilbakemeldingane frå distrikta viser òg at folk tek omsyn til kvarandre og viser respekt for smittefaren, seier Mood.

(©NPK)