Sp opnar for å endre elbilfordelene

innenriks

– Det er ei ordning som forholdsmessig vil gagne dei aller billegaste elbilane mest, men som framleis vil gi ei viss støtte til dyrare elbilar, seier Senterpartiets parlamentariske leiar Marit Arnstad til NTB.

Ho leier programkomiteen i partiet og peikar på at momsfritaket i dag er den viktigaste elbilfordelen.

– Dagens ordning, med eit generelt momsfritak, betyr at viss du kjøper ein dyr bil med mykje ekstrautstyr, blir fritaket òg ganske stort, konstaterer Arnstad.

– Mange har kritisert at eit generelt momsfritak gir uforholdsmessig stor støtte til dei dyraste bilane og difor er mindre treffsikkert enn det bør vere, legg ho til.

Tre modellar

Arnstad avviser at Sp kan gå til val i 2021 på å fjerne elbilfordelene.

Forslaget om å gjere momsfritaket heilt eller delvis om til eit botnfrådrag i kjøpsprisen er likevel berre eitt av tre alternativ som programkomiteen no spelar inn til fylkeslaga.

I dei to modellane som programkomiteen foreslår, er det eine alternativet rett og slett å halde oppe dagens elbilfordeler.

I den siste av Sps tre modellar har partiet late seg inspirere av Arbeidarpartiets alternative budsjett for 2020. Der foreslår Ap at dei dyraste elbilane skal vere momsfrie inntil 600.000, men ileggast moms for det beløpet som eventuelt overstig dette.

Ap-forslaget vil gi vel 500 millionar kroner ekstra i statskassa, ifølgje partiets eigne utrekningar. Programkomiteen i Sp har likevel ikkje rekna på korleis dei ulike alternativa vil slå ut i budsjettsamanheng.

Nullutslepp i 2025

Arnstad vil ikkje sjølv seie kva alternativ ho føretrekk for den norske elbilpolitikken i åra 2021–2025.

– Det er fordeler og ulemper med alle tre alternativa, konstaterer ho.

Også Senterpartiet støttar det breie vedtaket i Stortinget om at alle nye, norske personbilar som blir selde i 2025, skal vere nullutsleppskøyretøy. Kravet gjeld likevel ikkje for næringslivet og transportsektoren.

– Skal vi nå målet om nullutsleppsløysingar i personbiltransporten, må vi ha ei eller anna form for støtte til elbilar. To av dei tre modellane våre er retta inn mot å gjere dei rimelege elbilane endå rimelegare, seier Arnstad.

Fritak og rabattar

Elbilar og andre nullutsleppsbilar har i dag ingen avgifter ved kjøp, verken eingongsavgift eller meirverdiavgift. Norsk elbilforeining meiner fritaket frå moms, som for andre bilar er 25 prosent, er den viktigaste elbilfordelen.

Samstundes skal elbilar betale maksimalt 50 prosent av det bensinbilar betaler i bompengar i eksisterande bommar. Elbilane får minimum halv pris på ferjer, og parkering er i mange kommunar rimelegare for elbilar. Dei har òg lov til å køyre i kollektivfelt, sjølv om det i Oslo er unntak med samkjøring i rushtida.

Faren med å fjerne elbilfordelene for raskt er at ein då risikerer å strupe marknaden for tidleg, meiner Arnstad.

– Framleis er ikkje meir enn 10 prosent av bilane i den norske bilparken elbilar. Salet har vore sterkt dei siste åra, men den totale delen er ikkje så stor enno. Han må bli større, seier ho.

(©NPK)