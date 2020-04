Ytterlegare 30 millionar kroner til koronaforsking

innenriks

Det opplyser Nærings- og fiskeridepartementet i ei pressemelding. Pengane kjem på toppen av fleire andre utlysningar av forskingsmiddel under krisa.

– Situasjonen som vi no står i er ei moglegheit til å følgje betydelege, raske og uføreseielege endringar for nærings-, arbeids- og samfunnsliv ved bruk av forskingsmetodikk. Sanntidsforskning, altså statistikk, analysar og overvaking, men også kvalitative undersøkingar, vil gi oss nødvendig kunnskap til å handtere den situasjonen vi står i no og korleis ein skal møte liknande hendingar i framtida, siger administrerande direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Tidlegare har 78 fagmiljø i Noreg svara på ei hasteutlysning frå Forskningsrådet til koronaforsking. 130 millionar kroner låg i potten for den utlysninga.

Forskingsrådet har òg fått tilført 250 millionar kroner ekstra som skal brukast til innovasjonsprosjekt i næringslivet.

