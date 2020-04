Politiet avlastar – tollarane får kontrollere mindre grensevegar

innenriks

– Det er tre vegar inn her som vi skal opp og dekke saman med politiet, seier vaktleiar Håvard Gaustad i Tolletaten til TV 2 medan han køyrer nattpatrulje på dei mindre grensevegane i skogane mot Sverige ved Svinesund.

Koronatiltaka gjer at det er unormalt lite trafikk. Noreg er nærast hermetisk lukka. På Svinesund står politiet og Heimevernet og deler ut karanteneskjema. Trass i streng grensekontroll trur Gaustad at fleire vil prøve seg dei kommande vekene. Seinast natt til måndag vart to smuglarbilar stansa på veg inn til Noreg på nokre av dei mindre grensevegane.

– Dei vart stoppa av UP og oss her oppe, og vi fann etter kvart rett i underkant av ein kilo hasj i bilen, fortel Gaustad.

