Unntak for køyre- og kviletidsreglane godkjent

Det gjeldande unntaket går ut 13. april, men vil no bli forlenga med 30 dagar fram til 14. mai.

– Dei eksepsjonelle omstenda som følgje av pandemien har ein betydeleg innverknad på vegtransport i Noreg. Fleksibilitet er nødvendig for å sikre at varene kjem fram. ESA har konkludert med at eit mellombels unntak ikkje vil vere i strid med arbeidsforholda for sjåførane og trafikktryggleiken generelt, skriv ESA på nettsidene sine.

Det nye unntaket vil likevel berre gjelde for godstransport.

– Av omsyn til forsyningsberedskapen i desse koronatidene er det ønskeleg å ha moglegheit for framleis unntak for dei transportane som har behov, seier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen i ei pressemelding.

Unntaket er mindre omfattande enn det gjeldande, og forutan at det berre omfattar godstransport, er det mellom anna ei grense for dagleg køyretid på maksimalt 11 timar og minimum 9 timars kvile i døgnet.

– Vi understrekar viktigheita av å ta vare på arbeidsvilkåret til sjåføren òg i denne situasjonen. Sjølv med unntak frå køyre- og kviletidsreglane er lovverket klart. Ingen sjåfør må føre eller prøve å føre eit køyretøy når ein ikkje er skikka til det, seier Lutnæs.

