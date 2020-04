Helsearbeidarar i Oslo føler seg utrygge på jobb

innenriks

Siri Follerås, leiar for Fagforbundet Pleie og Omsorg i Oslo, opplever at utryggheita hjå dei tilsette i stor grad har vore knytt til frykt for å bli smitta og å smitte pasientar og sin eigen familie, skriv TV 2.

Mangel på smittevernutstyr har òg vore ei stor bekymring i heile helsevesenet.

– Vi må gå i krigen med for dårlege våpen, seier fagforeiningsleiaren.

TV 2 har fått Fagforbundet til å stille spørsmål til medlemmene deira i Oslo som mellom anna er tilsette ved sjukeheim, i tilrettelagt bustad og i heimetenesta.

473 av dei drygt 9.000 medlemmene svara på spørsmåla i løpet av tre dagar frå 4. til 6. april.

56 prosent svarar at dei har følt seg utrygge på jobb på grunn av koronapandemien.

Ein av tre seier at dei har opplevd brot på smittevernreglene der dei jobbar. 27 prosent gir opp at dei har opplevd å setje seg i fare for å bli smitta unødvendig.

Byrådssekretær Per Anders Langerød i byrådsavdelinga for helse, eldre og innbyggartenester i Oslo skriv i ein SMS til TV 2 at dei må gå ordentleg gjennom undersøkinga før dei konkluderer.

– Funna om smittevern er, utan å kjenne detaljane i undersøkinga, ikkje gode nok og det må følgjast opp, seier Langerød.

(©NPK)