Hytteeigarar trassa forbod og drog til sommarhyttene i påska

– Eg har fått fleire førespurnader i helga frå folk som reagerer på at det har komme ein del hyttegjester. Det er på polet og i butikken ein merke det, og det har vore så ille at folk vegrar seg for å gå i butikken, seier Lillesand-ordførar Einar Holmer-Hoven (H) til NRK.

I Lillesand er det 1.700 hytter, og ordføraren fryktar opp mot 4.000 hyttegjester 1. mai-helgen. Mange av dei er frå området Viken og Oslo, som har vore området med flest smittetilfelle i Noreg.

Holmer-Hoven presiserer at beredskapen er god i kommunen sidan dei berre har hatt sju tilfelle og i tillegg ligg nær sjukehus i Kristiansand og Arendal. For mange gjester vil det òg vere mogleg å dra heim til Oslo ved smitte.

– Men eg ser engstelsen som ein del innbyggarar hos oss har for smittefaren, seier Lillesand-ordføraren.

NRK har òg vore i kontakt med kommunane Sirdal og Sauda, som ikkje har sett same pågang.

Frå 20. april blir hytteforbodet fjerna. Forbodet har vore grunngjeve med omsyn til kapasiteten til kommunehelsetenesta, ikkje smittevernfaglege råd, ifølgje Helsedirektoratet.

