Appen Smittestopp får grønt lys frå FHI

Utviklarselskapet Simula og Folkehelseinstituttet kunngjorde tysdag at fleire av tiltaka som vart tilrådde i rapporten frå ekspertgruppa, no er innførte.

– FHI meiner at gjennom dei gjennomførte eller planlagde oppdateringane av koden, saman med andre tiltak som er gjennomførte for å ta ned risiko, gjer det forsvarleg å lansere appen Smittestopp når tida er inne for dette, seier fungerande assisterande direktør Gun Peggy Knudsen.

Det blir arbeidd med å gjere alt klart for lansering, og appen skal lanserast om ikkje altfor lenge. Simula har teke omsyn til tekniske innspel og seier dei fleste og viktigaste svakheitene som vart påpeika, er endra i versjonen som skal rullast ut.

