innenriks

Tre firma er varsla om gebyr på mellom 250.000 og 400.000 kroner for villeiande og aggressiv marknadsføring, opplyser juridisk direktør Frode Elton Haug i Forbrukartilsynet til NRK.

Tilsynet har fått mange klager frå forbrukarane på ulike annonsar, og frykta for å bli smitta med koronaviruset blir utnytta, meiner han.

– Felles for sakene er at det blir gitt inntrykk av at ulike helsekostprodukt kan verne folk mot koronaviruset, seier Haug.

