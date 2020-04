Kommunar i nord droppar lokale karantenereglar

innenriks

Dette kjem mellom anna av at smitten har spreidd seg til store delar av Nord-Noreg, at kommunane har tilstrekkeleg smittevernutstyr og at kommunane no har utvida testinga.

Mange kommunar i Nord-Noreg har innført lokale karantenereglar der personar som kjem frå Sør-Noreg og regionar som er hardt ramma av koronapandemien, blir sette i karantene ved tilkomme.

Tromsø kommune kunngjorde på ein pressekonferanse tysdag at dei vil oppheve den lokale karantenen. Alta kommune beheld karantenen i éi veke til, skriv Altaposten.

Kommuneoverlegane i Lofoten og Vesterålen rår til at ein ikkje held oppe dei lokale karantenereglane. Bø, Narvik og Sortland opphevar dei lokale karantenereglane sine, medan andre kommunar i distriktet tek avgjerda tysdag. Evenes ønsker å halde oppe karantenereglane sine, skriv Vesterålen Online.

Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker i Troms og Finnmark understrekar overfor NRK at ei eventuell forlenging av lokale karantenereglar må vere godt grunngitt.

