Koronasvindel på data kjem i tre bølgjer

innenriks

– Fleirtalet av svindelforsøka vi no ser, høyrer til den tredje bølgja, men svindelforsøka i den første og den andre bølgja går òg framleis føre seg. I tillegg skjer framleis mange svindelforsøk på e-post som ikkje har med covid-19 å gjere, så det er høg aktivitet blant svindlarar for tida, seier tryggingsekspert Kai Roer, som er dagleg leiar i CLTRe, i ei pressemelding.

I den første bølgja var det såkalla phishingangrep som utgav seg for å gi informasjon om pandemien, gjerne gjennom å gi opp Verdshelseorganisasjonen (WHO) som avsendar. Deretter kom ei bølgje som spenner frå tilbod om å kjøpe Antibac til e-postar der avsendaren gir seg ut for å vere frå IT-avdelinga. I den tredje bølgja ser CLTRe og partnarane deira at «gamle» svindel-e-postar blir omskrivne til å handle om koronakrisa. Ofte blir orda «COVID-19» eller «koronavirus» lagde inn i emnefeltet.

– Bodskapen blir no tilpassa koronasituasjonen, til dømes med melding i ei møteinnkalling om at møtet er flytta på grunn av covid-19. Det særeigne er at dei passar betre no, fordi mange bestiller meir på nettet og har digitale møte, forklarer Roer.

(©NPK)