Studentar blir omfatta av ny kompensasjonsordning for permitterte

innenriks

I ordninga blir lønnsplikta til arbeidsgivar redusert til to dagar, og kompensasjon til permitterte blir sikra i 18 dagar etter at arbeidsgivar har betalt for dei to første dagane. Ordninga gjeld alle som blir ramma av kuttet i arbeidsgivarperioden.

– Det betyr at også permitterte som ikkje har rett til dagpengar, slik som studentar, vil få lønnskompensasjon i 18 dagar, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i ei pressemelding.

Ytinga blir ikkje gitt for arbeidsdagar, men for fem dagar i veka. Pengane vil bli utbetalte dei første 18 vekedagane etter at arbeidsgivarperioden er avvikla.

