Varmt vårvêr i vente i Sør-Noreg

innenriks

Langtidsvarselet for dagane framover viser at det fine vêret kan halde seg til midten av neste veke.

I første rekkje er det Aust- og Sørlandet som får fine temperaturar inn mot helga, men også på Vestlandet kjem sola fram i helga og held seg til langt ut i neste veke.

I hovudstaden blir det meldt om at temperaturen kan kome opp i heile 14 grader onsdag før det fell litt mot helga for å kome sterkare tilbake neste veke. Det held seg likevel over 10 grader heile tida, ifølgje Yr.

Dette varselet gjeld òg i all hovudsak resten av Austlandet, inkludert Viken, Vestfold og Telemark, medan Agder, Rogaland og Vestlandet må bu seg på noko ustadig vêr fram til helga, då varmen kjem for alvor.

I Midt-Noreg blir det framleis kjølig og byevêr, men betre til neste veke, medan i Nord-Noreg blir det framleis kjølig, men med plussgrader dei fleste stadene.

(©NPK)