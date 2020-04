Barna lurer på om det er trygt å byrje på skulen att

innenriks

Statsminister Erna Solberg (H), kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) heldt ein eigen pressekonferanse for å svare på spørsmål frå barn knytt til koronasituasjonen.

Særleg var mange opptekne av forhold rundt skulestart.

Emilie på ni år lurte på kvifor det er trygt for dei yngste å byrje på skulen 27. april, medan dei eldre skal halde fram med å vere heime.

– Det er fordi vi ikkje vil at det skal vere så mange barn på skulane samtidig. Vi har òg funne ut at dei yngste som treng det mest. Viss det er nokon frå 5. til 7. klasse som høyrer på no, så veit de at de klarer meir av skulearbeidet på eiga hand, medan dei yngste treng meir hjelp. Derfor startar vi først med dei yngste, sa kunnskapsminister Guri Melby.

