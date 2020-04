Forsvaret testar rekruttar for koronavirus

innenriks

Dette er det første innrykket i Forsvaret etter at koronautbrotet ramma Noreg. Frå søndag skal 900 rekruttar til Madla leir i Stavanger og 300 til Terningmoen leir på Elverum, melder NRK.

Alle rekruttar i dei to innrykka skal gjennom koronatesting. I motsetning til testing generelt i befolkninga, vil ein denne gongen teste ei gruppe som ein i utgangspunktet ikkje trur er sjuke og som ikkje tilhøyrer noka risikogruppe.

Ungdommane skal dessutan gjennom to testar. Det skal takast prøve med pensel i nase og svelg for å sjekke om dei ber smitte no, og det vil òg bli teke blodprøve for å sjå om dei har antistoff og har vore smitta tidlegare.

Resultatet vil gi styresmaktene viktig informasjon om viruset og smittespreiing.

(©NPK)