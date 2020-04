Forsvarsministeren: – Vi ser tydelegare stormaktsrivalisering no

innenriks

– Vi ser tydelegare stormaktsrivalisering no. Vi ser klarare teikn på nasjonalisme, at ein tenkjer meir på eige land. Og vi ser openbert at tryggingssituasjonen er meir uføreseieleg framover, seier Bakke-Jensen til NTB.

Han ser med stor uro på korleis stormakter no bruker koronakrisa til å drive med påverknad.

– Det vestlege samhaldet, med det verdisettet vi har bygd opp etter andre verdskrigen, blir utfordra. Det ser vi tydelegare no i koronakrisa, åtvarar han.

– Autoritære regime seier: No ser vi kva eit liberalt demokrati fører til. Vesten har spelt fallitt.

Ny langtidsplan

Fredag denne veka legg Bakke-Jensen fram regjeringsforslaget til ny langtidsplan for Forsvaret.

Den nye fireårsplanen skal erstatte og byggje vidare på gjeldande langtidsplan, som vart lagd fram i 2016.

Allereie den gong vart det åtvara mot auka uføreseielegheit, meir nasjonalisme, meir proteksjonisme, meir stormaktsrivalisering og undergraving av internasjonale institusjonar.

– Men desse endringane kom raskare enn vi spådde i 2016, seier Bakke-Jensen no.

– Så vi har gjennom denne fireårsperioden segla meir, floge meir og vore meir aktive med landsmakta vår enn vi i utgangspunktet trudde.

Planen er ikkje endra

Forsvarsministeren meiner satsinga berre må halde fram når situasjonen er som han er.

Koronakrisa har ikkje ført til justeringar i sjølve langtidsplanen, opplyser han. Men viruspandemien er ifølgje han ei påminning om kor viktig det er å vise vilje til å tenkje beredskap, også i fredstid.

– Vi må evne å planleggje og byggje opp lager, slik at vi har det vi treng, når krisa treffer oss, seier Bakke-Jensen til NTB.

Han trekkjer fram totalforsvaret, det vil seie den samla militære og sivile beredskapen, som eit sentralt konsept i denne samanhengen.

– Det blir ein viktig del av forsvarstenkinga framover, konstaterer forsvarsministeren.

