– Eg tek avgjerda til etterretning, men eg er skuffa – både over dommen og over prosessen som har vore. Domstolane har no slått fast at det ikkje var ulovleg, men det tyder ikkje at det er har vore rettferdig, seier Chelliah til Medier24.

Chelliah vart sagd opp i ein nedbemanningsprosess våren 2018. Grunngivinga for oppseiinga var manglande kompetanse. Chelliah hadde då vore i NRK i 19 år og var tilsett i Austlandssendinga.

Han tapte saka både i tingretten og lagmannsretten.

