Kommunar får beskjed om halde helsetenester til barn og ungdom opne

innenriks

Ifølgje leiaren for Landsgruppa for helsesjukepleiarar Ann Karin Swang er svært mange av kollegaene hennar gitt andre oppgåver av kommunane enn å hjelpe barn og unge på helsestasjonar og i skulehelsetenesta. Dei er mellom anna sett til å ta vakter på sjukeheimane, på legevakt eller bemanne feberpoliklinikkar, fortalde Swang til VG.

Helsedirektør Bjørn Guldvog understrekar at skulehelsetenesta og helsestasjonane skal vere i drift og avviser at dei har sendt nokon beskjed til kommunane om at ein kan bruke ressursar derfrå til å handtere epidemien.

– Vi er opptekne av at barn får dei tilboda som dei har behov for og har ein lovheimla rett til, seier han til NTB.

– Ikkje riktig

Han seier han har forståing for at kommunar gjorde endringar då situasjonen var veldig uoversiktleg for nokre veker sidan, og seier den situasjonen kan oppstå igjen. Men å bruke helsepersonell som skal hjelpe barn og unge til å handtere epidemien i staden, det vil han ikkje rå kommunane til no:

– Nei, med dei smittetala vi har no, meiner eg det ikkje vil vere riktig, seier han.

– Når situasjonen no blir betre og meir oversiktleg, så meiner eg det er viktig at tenestene til barn og unge blir godt tekne vare på.

– Helsestasjonane lagt ned

Landsgruppa av helsesjukepleiarar, som er ei faggruppe i Sjukepleiarforbundet, har dei siste to vekene gjort ei kartlegging blant medlemmene som viser at 80 prosent av desse var sette til å gjere andre ting i kommunen.

– Kommunane har i stor grad lagt ned helsestasjonane for ungdom og skulehelsetenestene. Eg blir så provosert, seier Ann Karin Swang, leiar for landsgruppa av helsesjukepleiarar i Sjukepleiarforbundet til VG.

(©NPK)