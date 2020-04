Korona: Oslo står for 40 prosent av dei nye smittetilfella

innenriks

Ved å samanlikne smittetala i FHIs siste dagsrapport (tysdag) med rapporten frå tysdagen før, får vi ein peikepinn på korleis koronasmitten har spreidd seg den siste veka.

Tre fylke – Oslo, Viken og Vestland – står åleine for 79 prosent av dei nye smittetilfella i denne perioden. Til saman har 556 av 703 nye påviste smittetilfelle den siste tida kome her.

I andre enden av skalaen finn ein Rogaland og Møre og Romsdal. I kvart av desse fylka har det berre vorte påvist to nye smittetilfelle på éi veke. Desse fylka har til saman 744.000 innbyggjarar, altså meir enn Oslo, der det har vore 287 nye smittetilfelle i same periode.

Vestland fylke, som har 636.000 innbyggjarar, hadde 106 nye smitta gjennom veka, noko som utgjer 15 prosent av dei nye tilfella nasjonalt. Viken (1,2 millionar innbyggjarar) står for 23 prosent av dei nye smittetilfella.

Berre to døde nord for Molde

Testkapasitet og -praksis kan sjølvsagt spele inn på kor mange smittetilfelle som blir avdekte. Men også på statistikken over innlagde og døde med koronasmitte ser ein store regionale skilnader.

Så langt er det ikkje registrert nokon koronadødsfall i Trøndelag eller Nordland, og det er berre registrert to dødsfall nord for Molde – begge i Tromsø.

Dei siste tala NTB har henta inn, viser at det er meldt om 142 dødsfall totalt i landet, og at 99 av desse har skjedd i Oslo og Viken.

Vil ikkje differensiere

Helsedirektoratets siste rapport onsdag viser at det no er 190 koronasmitta innlagt ved norske sjukehus. 58 av pasientane ligg ved sjukehusa i Oslo, medan Akershus universitetssjukehus har 24 pasientar.

Vestre Viken har 22 innlagde, St. Olavs hospital i Trondheim har åtte innlagde, Helse Bergen har åtte, Sørlandet sjukehus har seks, Universitetssjukehuset Nord-Noreg har seks og Helse Stavanger har seks.

Trass i dei store regionale skilnadene, er det framleis ikkje aktuelt for regjeringa å innføre differensierte smitteverntiltak i ulike delar av landet.

– Vi tenkjer at når vi har smitten sirkulerande i samfunnet vårt, så risikerer vi at dei områda med få smitta tek att dei med mange smitta viss vi slepper opp for tidleg, seier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

– Fellesskap

Han trur at tiltaka verkar best når dei blir gjorde i fellesskap i heile landet.

– Men så er det sånn at viss vi får eit område med veldig høg smitteauke, kan det vere aktuelt å seie at vi stengjer ein barnehage eller skule i det området. Men då er det snakk om område og ikkje nødvendigvis heile kommunar, seier han.

Det skal rett nok nemnast at Oslo kommune på eige initiativ har innført enkelte tiltak som går lenger enn resten av landet, mellom anna full skjenkjestopp på alle barar og restaurantar.

Helsedirektør Bjørn Guldvog trur òg det er viktig at ein tenkjer på Noreg som eit fellesområde.

– Så vil det kunne vere mogleg å gjere somme ting i nokre delar av landet, og at ein må halde noko att i nokre område. Det må vi kome tilbake til, gitt at analysane peikar i den retninga, seier han.

