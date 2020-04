Koronakrisa gav milliardvekst for daglegvarebransjen

innenriks

Daglegvarebransjen har hatt ein verdivekst på 7,2 prosent i første kvartal. Det svarer til ein auke på 3 milliardar kroner, melder Nielsen Norge i rapporten sin for det første kvartalet i daglegvarebransjen i år.

Hovudårsaka til auken er naturlegvis koronautbrotet. Totalveksten i daglegvarebransjen låg rundt 3 prosent før handlemønsteret endra seg drastisk, ifølgje rapporten.

For heile 2019 var veksten på 1,9 prosent.

Hamstring

Koronasituasjonen har òg ført til endringar i kva nordmenn puttar i handlekorga.

– I veke 11 hamstra den norske forbrukaren langtidshaldar mat som ein reaksjon på smitteverntiltaka frå styresmaktene, heiter det i rapporten.

Verdien av salet av djupfrosen mat auka med heile 11,4 prosent samanlikna med same periode i fjor, medan kategorien pakka mat auka med 12,7 prosent.

Hamstring av dopapir gir òg enorme utslag i statistikken. Vaske- og hushaldsartiklar auka med heile 82 prosent i veke 11. Det omfattar mellom anna toalettpapir, kjøkenrullar og såpe. Etter denne hamstringa har likevel veksten i denne kategorien spakna betrakteleg mot siste veke i første kvartal.

Tobakksauke i Østfold

Aktørar som tilbyr heimlevering av daglegvarer, har hatt ein enorm pågang etter at koronautbrotet snudde opp ned på kvardagen til folk flest.

Samtidig har grensehandelen falle drastisk. Som ein konsekvens av dette har det vore ein høgare vekst i handelen i Viken og Oslo enn i resten av landet i veke 12 og 13. Til dømes vart det selt 83 prosent meir tobakk i gamle Østfold fylke i veke 13 enn i same veke i fjor.

Lågpriskjedene står no for 68,7 prosent av omsetnaden i daglegvarebransjen, ifølgje rapporten. Samanlikna med same periode i fjor har det vorte 49 nye lågprisbutikkar. Men det samla talet butikkar har berre auka med sju.

Fakta om veksten i daglegvarebransjen

Utviklinga per kategori daglegvarer i første kvartal i år, samanlikna med same periode i fjor.

* Total daglegvarehandel: +7,2 prosent.

* Fersk mat: +5,8 prosent.

* Drikkevarer: +7,7 prosent.

* Pakka mat: +12,7 prosent.

* Kjølevarer og oljer: +7,3 prosent.

* Tobakk: +6,2 prosent.

* Djupfrosen mat: +11,4 prosent.

* Sjokolade og sukkervarer: +1,9 prosent.

* Vaske- og hushaldsprodukt: +7,7 prosent.

* Helse og venleik: +4,1 prosent.

* Spesialprodukt: –1,3 prosent.

* Dyremat/dyreartiklar: Uendra.

Kjelde: Nielsen Norges kvartalsrapport for daglegvarebransjen første kvartal 2020.

(©NPK)