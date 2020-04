innenriks

Kravet er eit forhøgt laurdags- og søndagstillegg på 50 kroner og eit auka kvelds- og nattillegg på 24 kroner.

LO Kommune er særleg opptekne av at deltidstilsette må få kompensasjon og viser til at deltidstilsette no fyller vakter i helse- og omsorgstenesta.

Det blir òg kravd at tilsette som på grunn av epidemien arbeider fleire lange vakter, skal ha ein eingongssum på 1.000 kroner for kvar vakt etter tre lange vakter på rad.

