Oslo: Fire døde etter å ha fått påvist Covid-19

Oslo kommune har oppretta ei behandlingseining for heimebuande covid-19 sjuke pasientar. Dette er eit spesialtilbod for å avlaste sjukehusa. Alle pasientane har fått påvist covid-19 før innlegging.

Tre døydde tysdag 14. april og ein døydde onsdag 15. april, opplyser Oslo kommune onsdag kveld.

Pasientane som blir lagde inn på Oslo kommunes nye spesialtilbod for heimebuande koronasjuke, blir overførte anten frå sjukehus eller heimanfrå.

Oslo kommune har rusta seg for å totalt kunne ta imot inntil 500 pasientar for å avlaste sjukehusa om det blir behov for det.

