Oslo: Fire døde etter å ha fått påvist covid-19

innenriks

Oslo kommune har oppretta ei behandlingseining for heimebuande covid-19 sjuke pasientar. Dette er eit spesialtilbod for å avlaste sjukehusa. Alle pasientane har fått påvist covid-19 før innlegging.

Tre døydde tysdag 14. april og ein døydde onsdag 15. april, opplyser Oslo kommune onsdag kveld.

Pasientane som blir lagde inn på Oslo kommunes nye spesialtilbod for heimebuande koronasjuke, blir overførte anten frå sjukehus eller heimanfrå.

Oslo kommune har rusta seg for å totalt kunne ta imot inntil 500 pasientar for å avlaste sjukehusa om det blir behov for det.

– Kommunen har oppretta dette tilbodet for å bidra til at Oslos innbyggarar med behov for behandling blir tekne vare på. Fem bebuarar har vorte erklærte friske etter behandling. Det er no 26 pasientar som er innlagde og vi kan gradvis utvide kapasiteten til å ta imot inntil 117 pasientar med stadfesta Covid-19 viss det er behov for det, seier etatsdirektør Helge Jagmann i sjukeheimsetaten, som driftar tilbodet for kommunen.

Hittil er 932 bebuarar og pasientar på langtidsplassar i Oslo testa. Det er nesten ein av fire av dei totalt 4.100 bebuarane på institusjonane i hovudstaden. I alt 77 bebuarar har fått påvist smitte, og 19 av dei er døde.

