innenriks

Fram til 15. juni er det ikkje lov med store arrangement med publikum. Russen håpar no at situasjonen etter det vil vere slik at dei kan feire ei etterlengta russetid.

– Vi har planar om å utsetje russetida til sommarferien, seier president for hovudstyret til russen i Oslo og Viken, Johann Schwenke Rief, til NRK.

Han håpar det vil vere lov med samlingar frå 16. juni.

(©NPK)