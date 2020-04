innenriks

Nettapoteket Farmasiet opplyser at dei tysdag selde meir jodtablettar enn dei gjorde i heile februar.

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap har følgt med på skogbrannane i Tsjernobyl gjennom påska. Tysdag vart det meldt at skogbrannane var under kontroll.

Direktoratet tilrår folk som er under 40, gravide, ammande eller med heimebuande barn å ha jodtablettar heime. Dei kan gi vern mot radioaktivt jod ved atomulykker, men skal berre takast etter råd frå styresmaktene.

(©NPK)