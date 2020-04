Skulerettleiar kjem seinast måndag

innenriks

– Vi har hatt ein runde på rettleiaren med partane i sektoren. Dei har frist for innspel onsdag. Vi håper å komme veldig langt på rettleiaren gjennom veka, så skal han heilt sikkert vere ferdig måndag 20. april, seier direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet til NTB.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) seier at dei to rettleiarane vil bygge på mange av dei same prinsippa.

– For det første at vi har kunnskap om at barn blir mindre sjuke og dermed òg i mindre grad er smitteberarar enn det vaksne er. Så har vi ein del andre utfordringar knytt til organiseringa av skulekvardagen enn i barnehagen, som eg tenkjer at den rettleiaren er nøydd til å ta omsyn til, seier ho til NTB.

1.–4. trinn i barneskulane blir opna frå 27. april etter å ha vore stengd sidan 13. mars på grunn av koronaviruset.

