Sp tek til orde for ulik skuleopning

– Det er nesten 800 skular i Noreg som har under 100 elevar, for dei skulane meiner eg det bør vere mogleg å opne heile grunnskulen, seier Sps parlamentariske leiar Marit Arnstad til NRK.

– Alle dei nasjonale råda legg for stor vekt på dei store byane og skulane, medan ein i lita grad er villig til å sjå på differensiering, meiner ho og trekkjer fram Lierne kommune som berre har to skular.

– Dei har rimeleg oversikt over forholda i kommunane og har ingen smitta. At dei ikkje skal kunne tilby heile 1–7.-trinn allereie no, tykkjer eg er uheldig.

Neste veke opnar barnehagane, og veka etter skal 1.–4.-klassingane få kome tilbake på skulen. Men når resten av elevane får kome inn i klasseromma, er uvisst.

Rådet frå Folkehelseinstituttet (FHI) har vore å opne skulane heilt, men regjeringa har valt ein annan veg. Helseminister Bent Høie (H) seier til NRK at dei første opningane skal gjerast nasjonalt og kontrollert.

– Det er ikkje rett at vi tok utgangspunkt i Oslo og omland, vi tok utgangspunkt i heile landet og så hadde vi ei eiga vurdering knytt til Oslo og Viken sidan det var fleire smitta der, seier Høie.

