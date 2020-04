Støre reagerer kraftig på USAs stopp i WHO-stønaden

innenriks

– Det er som å stengje hovudbrannstasjonen i ein by når det går ein pyroman laus. WHO er organisasjonen som kan samle informasjon frå ei heil verd som er rørt på ulike måtar og som kan sikre at alle land, fattige og rike, får sann informasjon om spreiinga av eit virus som når ut til alle. Ingen land kan klare seg utan ein organisasjon som har det globale biletet, seier Støre til Dagbladet.

Jobba i WHO

Støre jobba sjølv i WHO mellom 1998 og 2000 som stabssjef då Gro Harlem Brundtland leidde organisasjonen.

Støre vil likevel ikkje seie noko direkte om Donald Trumps rolle i utbetalingsstoppen og understrekar at presidenten står i ein strid internt om smittespreiinga i USA.

– At det skal tene nokon å svekkje smittevernberedskapen til WHO, er ubegripeleg for meg, seier Støre.

Høie: Viktig å styrkje

Helseminister Bent Høie (H) seier til NRK at det er viktig å styrkje WHO i denne tida.

– Vi har behov for meir internasjonalt samarbeid, ikkje mindre, seier Høie.

Også samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) reagerer på Trumps kutt i WHO-stønaden.

– Det er ikkje til å tru! Vi opplever den største folkehelsekrisa i moderne tid – akkurat då vel president Trump å stanse stønaden til WHO, skriv han på Twitter, og held fram:

– No må vi derimot styrkje WHO. Vi må for framtida sikre at WHO er betre rusta når ei ny krise kjem. No treng vi ikkje farleg populisme.

(©NPK)