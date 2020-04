Statlege etatar får ikkje lempe på offentleglova

innenriks

Fylkesmennene i Rogaland og i Vestfold og Telemark har gitt uttrykk for at ein burde kunne sette til side offentleglova under koronakrisa fordi dei mange innsynskrava krev så store ressursar.

Det er ikkje ei aktuell problemstilling, understrekar kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

– Offentleglova må gjelde, og det er særleg viktig no. Openheit er ein føresetnad for at innbyggarane kan ha tillit til at styresmaktene handterer krisa på ein god måte, seier Astrup til NTB.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sende onsdag ut ein rettleiar til statlege verksemder som departement, direktorat og fylkesmennene. Han blir òg tilgjengeleg for kommuneorganisasjonen KS, som kan vidareformidle han til kommunane.

Målet er å få ein meir effektiv og einskapleg behandling av innsynskrava, særleg hos verksemder som ikkje er så vande til å handtere slike førespurnader.

Det er likevel ikkje tvil om at det kjem svært mange innsynskrav om dagen, og Astrup seier det kan ta noko lengre tid enn vanleg å få svar.

