Tolv kommunar skal teste ut fritidskort for barn

innenriks

193 kommunar søkte, og no er tolv av dei plukka ut til prøveprosjekt, der dei får dekte deltakaravgift på organiserte fritidsaktivitetar for barn og unge mellom 6 og 18 år.

Resten av kommunane som kjem inn i ordninga, er Halden, Fauske, bydel Grorud i Oslo, sone 3 i Asker, områda Sentrum, Stakkevollvegen og Stakkevollan i Tromsø og områda Kongerød, Gulset, Gimsøy og Sentrum i Skien.

I tillegg har Arendal og Vadsø vore pilotkommunar sidan i fjor haust.

Spegle Noreg

Det var KrF som i regjeringsforhandlingane i fjor fekk gjennomslag for at det skal etablerast ei nasjonal ordning med eit fritidskort for barn og unge.

KrF-leiar og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad er glad for at ordninga no kjem eit skritt vidare.

– Det er veldig viktig for oss å sikre at barn og unge har moglegheit til å delta i fritidsaktivitetar, oppleve meistring og få fine opplevingar, seier han til NTB.

Ropstad har vore oppteken av å få med kommunar og område som på ulike måtar speglar Noreg.

I prøveprosjekta skal ulike praktiske og teknologiske løysingar testast ut. Eit anna viktig poeng er å dra med næringslivet eller andre lokale finansieringskjelder, forklarer Ropstad.

– Målet er å finne ulike praktiske måtar å løyse det på lokalt, seier han.

Ulike kommunar

Regjeringa har sett av 60 millionar kroner til forsøk med fritidskortordningar i 2020.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i utveljinga lagt vekt på at forsøkskommunane har ulikt innbyggartal, ligg i ulike landsdelar og har ulik del barn som lever i vedvarande låginntektsfamiliar.

Også ulik erfaring med slike ordningar og ulik erfaring med samarbeid med frivillig sektor har spelt inn.

Forsøket med fritidskort i kommunane startar opp til hausten og skal i første omgang vare til sommaren 2021. Forsøket skal evaluerast, og erfaringane frå prøveperioden vil gi retning og innspel til korleis ei eventuell nasjonal fritidskortordning skal kunne sjå ut.

Gjennom ordninga får forsøkskommunane tildelt 800–1.000 kroner per barn per halvår, i tillegg til støtte til administrasjon og utvikling. Fleire av kommunane bidreg òg sjølv med ein lokal finansieringsdel.

