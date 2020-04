Veteranfamiliar kan få fleire kompensasjonsordningar

innenriks

Veteranmeldinga vart lagd fram onsdag, ti år etter den førre stortingsmeldinga om veteranar.

Det blir mellom anna foreslått kompensasjon for foreldrepermisjon dersom personell i internasjonale operasjonar ikkje får teke ut mødre- eller fedrekvoten sin som følgje av tenesta.

Ta vare på familiar og barn

I tillegg blir det foreslått lønnskompensasjon for heimedagar med sjukt barn, dersom mora eller faren som er ute i internasjonale operasjonar, ikkje får teke ut dagane sine på grunn av tenesta.

Det er om lag 39.000 veteranar i Noreg som har vore i internasjonale operasjonar sidan 1978.

Regjeringa har i stortingsmeldinga peika ut fleire område det skal jobbast vidare med dei neste åra. Blant dei viktigaste felta er å ta vare på familiar og barn og førebygging for å redusere risikoen for negative konsekvensar av teneste.

Forsking på psykisk helse

Regjeringa vil oppmode fleire kommunar til å opprette, utvikle og ta i bruk kommunale veteranplanar. I 2019 hadde 53 kommunar ein kommunal veteranplan og over 70 kommunar var i gang med å lage ein.

I tillegg vil regjeringa sørgje for at det blir sett i gang ny forsking om veteranar, særleg for å få meir kunnskap om psykisk helse blant ulike veterangrupper, og om korleis parforhold og familiar blir påverka av teneste i internasjonale operasjonar.

Den nye veteranmeldinga vart kunngjord i juli 2019.

– Oppfølginga av personell etter avslutta teneste i internasjonale operasjonar og familiane deira er eit breitt samfunnsansvar som vedkjem fleire sektorar og departement. Det er eit ansvar regjeringa tek på største alvor, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i samband med dette.

