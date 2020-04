1.200 intensivplassar med nødbemanning kan skaffast til sommaren

innenriks

Helseminister Bent Høie (H) understrekar at dette er planar for ein nødsituasjon, og at ein ikkje har ein kapasitet på 1.200 plassar til vanleg.

– Standarden vil ikkje vere den same som i ein normal situasjon på desse plassane. Dette vil krevje ekstremt mykje frå tilsette, og sjukehusa vil vere pressa til det ytste, seier han til NTB.

Noreg ventar framleis på ein leveranse av respiratorar, som truleg kjem i juni/juli. Kapasiteten på 1.200 intensivplassar vil derfor ikkje vere klar før desse er på plass.

Folkehelseinstituttet anslo i risikoanalysen sin 24. mars at det kan bli behov fór opp mot 1.200 intensivplassar for å handtere ein smittetopp i Noreg. Helseregionane har fått i oppgåve å kartleggje talet på intensivplassar ved norske sjukehus.

– Sjukehusa er bedne om sjå på kva som må til for å kunne ha ein sånn kapasitet. Dei har vist at dei i ein nødsituasjon har planar for korleis dette kan handterast, seier Høie.

Berre maks kapasitet i nokre veker

Helse sør-aust peikar i rapporten sin på at bemanning vil vere ei utfordring.

Fleire sjukehus planlegg ein «nødturnus» der dei tilsette må jobbe vakter på 12,5 timar.

– Dette inneber at maksimal kapasitet berre kan driftast over nokre få veker, heiter det.

Er «nokon få veker» nok tid til å handtere ein slik smittesituasjon?

– Før vi kjem dit, vil vi sannsynlegvis ha innført tiltak for å bremse smittespreiinga i samfunnet. Dette er ikkje noko vi kan handtere over tid. Vi vil ha oppdaga ei sånn utvikling før vi kjem dit. Men dette er eit virus som spreier seg raskt. Det kostar mykje å få kontroll, og det skal lite til for å miste kontrollen, seier Høie.

Lågare standard

Planane inneber mellom anna «ein dramatisk reduksjon» i talet på intensivsjukepleiarar per pasient, ifølgje helseministeren.

Fleire helseføretak legg opp til løysingar med 0,25 intensivsjukepleiar per pasient, leidd av eit team av assistentar, ifølgje Helse sør-aust. Normalt er det 1,2 intensivsjukepleiar per intensivpasient.

Vil det framleis vere trygt for pasientane?

– I ein nødsituasjon er dette betre enn alternativet. Det vil vere å ikkje få noko intensivhjelp, og det er eit dårleg alternativ. Men dette er ikkje den standarden vi elles ville ha akseptert i norsk helsevesen, seier Høie.

Fleire helseføretak tek atterhald om meir tilgang på personell for å ha tilstrekkeleg bemanning under ei maksimal utbreiing av epidemien, ifølgje rapporten.

– Vi har ikkje moglegheit til å utdanne nye intensivsjukepleiarar på så kort tid. Men vi mobiliserer mellom anna dei som har kompetansen, men jobbar andre stader, og vi trenar opp anna helsepersonell, seier Høie.

Hadde ikkje vore førebudd i dag

I scenarioet frå FHI i risikoanalysen var smitteraten i Noreg over 1, altså at kvar koronasmitta nordmann smittar meir enn éin annan person. Per 7. april var smitteraten om lag 0,7, ifølgje FHI.

Gjennom tiltaka regjeringa innførte 12. mars, har Noreg kjøpt seg tid til å kunne få på plass nok utstyr, lage beredskapsplanar og lære opp personell, meiner Høie.

– Hadde vi ikkje sett inn tiltaka, kunne vi i dag vore i den situasjonen at vi hadde hatt behov for desse intensivplassane no. Det hadde vi ikkje vore godt nok førebudd på. Då hadde vi vore i den situasjonen som vi ser i andre land.

Han har tru på at Noreg skal klare å unngå å hamne i ein slik situasjon.

– Men viss det går så gale at vi hamnar der, så har vi no planar for det og er dermed betre førebudde, seier han.

