Brann i tunnelrigg i Porsanger

innenriks

Boreriggen jobbar med eit nytt tunnelprosjekt nord for den eksisterande Skarvbergtunnelen på E69 i Porsanger kommune. Arbeidet vart teke opp att onsdag etter å ha vore stoppa sidan regjeringa innførte koronatiltaka.

Ifølgje politiet er arbeidarane som jobba på riggen, i tryggleik, men det er mange farlege gassar og væsker i lagerteltet der brannen oppstod.

– Slik det ser ut no, vil brannmannskapa la det brenne ned på staden. Dette er eit anleggsområde utan busetnad rundt, slik at nedbrenning vil skje trygt. Det er uansett etablert ei tryggingssone på 300 meter frå staden, seier operasjonsleiar Bjørn Tormod Syversen i Finnmark politidistrikt til NTB.

Politiet melde om brannen klokka 5.38 torsdag morgon, og ved 6-tida vart vegen ved brannstaden stengd av Statens vegvesen, for deretter å bli opna att noko seinare.

– Det er fleire acetylenflasker på området, og desse flaskene vil jo vere farlege òg etter at brannen er sløkt, så det er mogleg at vi vil nytte skarpskyttarar for å skyte hol på dei, men det er ei vurdering vi får ta undervegs, seier Syversen.

(©NPK)